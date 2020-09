«Je suis très fier. Lorsqu’un club comme Chelsea s’intéresse à vous, cela signifie que vous avez fait un excellent travail chaque weekend. Tout le monde sait que Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde, et tout le monde aimerait jouer pour cette équipe, mais tout le monde ne le peut pas. Avoir la chance de porter ce maillot et de défendre les couleurs du club, c’est un privilège. »

Et nous comprenons que vous êtes un fan de Chelsea!

« Oui! Je suis fan de Chelsea depuis que je suis petit. J’adore ce club. Quand j’avais 12 ans, j’ai eu la chance avec un ancien club pour lequel j’ai joué d’aller à Brighton, et nous avons regardé un match. Je pensais que le football anglais était incroyable. Nous sommes allés dans un magasin et j’ai vu le maillot Chelsea, c’était vers 2003 lorsque Ranieri était le coach, et j’ai acheté ce maillot. J’ai donc toujours aimé ce club. »

Et nous avons ici aussi un long héritage de grands Africains…

« Bien sûr. La plupart des plus grands talents africains ont joué pour cette équipe. Drogba, Essien, Eto’o, Mikel. Quand vous voyez cela, vous voulez continuer. En ce qui concerne le gardien, je suis le premier, donc ça me rend vraiment très fier, et c’est aussi une grande responsabilité.

Qu’attendez-vous de la Premier League?

«J’attends de le vivre en direct tous les week-ends, mais il y a beaucoup de matchs, beaucoup d’intensité, beaucoup de buts comme ce week-end dernier ! C’est une ligue attrayante, les stades sont fantastiques et quand ils ne sont pas fermés, la passion des supporters est incroyable. »

Cela fait un mois que vous avez joué pour la dernière fois. Vous sentez-vous en bonne forme physique?

« Oui, je suis en forme. Même si je n’ai pas joué de match depuis un moment, je m’entraîne comme d’habitude avec Rennes. J’ai aussi joué un match en interne à l’entraînement récemment, donc je me sens bien ».

Il y a six ans, vous jouiez au football de troisième niveau pour Cherbourg. Pouvez-vous croire que vous allez arriver à ce niveau ?

«Quand cette histoire est discutée, je réalise le chemin que j’ai parcouru dans ma carrière. C’est vrai que c’est incroyable. Les gens disent que le travail acharné est payant, et c’est le cas. J’ai travaillé très dur; Je n’ai rien pris pour acquis. J’étais à Marseille, puis à Reims, puis à Rennes, et maintenant à Chelsea. Cela a été une progression constante, et maintenant je suis prêt à continuer sur cette voie ascendante.

Avez-vous affronté Thiago Silva en France?

«J’ai joué contre lui deux fois. Il m’a battu une fois, et je l’ai battu une fois, donc nous sommes à égalité ! Maintenant on porte le même maillot, il parle très bien le français ce qui est utile, mais on parlera en anglais! C’est super d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe.”

Avez-vous parlé avec Petr Cech?

« Oui, il m’a appelé pendant le transfert et m’a rassuré. C’était génial d’avoir quelqu’un du club qui me parlait. Cela m’a montré qu’ils me voulaient vraiment et c’était vraiment apprécié. »

Et enfin, qu’espérez-vous accomplir à Chelsea?

« Je veux m’adapter à cette ligue, poursuivre ma progression constante depuis plusieurs années et gagner. Dans un club comme Chelsea, il faut gagner »