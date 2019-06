Trafic d’or : trois individus arrêtés à Niokolo Koba

Du nouveau dans l’affaire de l’exploitation illégale d’or dans le Parc national de Niokolo Koba. Selon Rewmi Quotidien, trois personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt avant d’être déférées à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Kédougou.

Les mis en cause, qui travaillent dans une autre société et exploiteraient le métal précieux dans le parc, sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, corruption, dégradation de l’environnement et complicité d’exploitation illégale de substance minière dans le parc ».