Trafic de visas : Ça bouge dans le dossier Djidiack Diouf et Cie

L’instruction de l’affaire Djidiack Diouf, placé depuis longtemps sous mandat de dépôt, avance à grand pas.

Selon Le Soleil, le juge du 8e cabinet, en charge du dossier, entame les confrontations à partir du 7 juillet.

Pour rappel, le manager de Viviane Chedid ainsi que d’autres personnes dont, Ndèye Kouly Kane qui travaille à l’ambassade d’Italie, sont impliqués dans une historie de faux visas.

Les mis en cause sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, trafic de migrants et faux et usage de faux.