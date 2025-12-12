Tournée économique du 20 au 25 décembre : Ousmane Sonko annonce les grands chantiers de la Casamance

Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko annoncé ce jeudi lors du “Xibaaru Conseil des Ministres”, une tournée économique dans le sud du Senegal ( Casamance), du 20 au 25 décembre 2025 à Ziguinchor ainsi que dans la région de Sédhiou

En outre, le premier ministre invite la population sud a accueillir le président de la République pour des poses de premier pierre des chantiers tant attendu dans la région de Ziguinchor