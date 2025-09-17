Touba : 23 millions de F Cfa, des Bijoux en or et de l’argent volés à la veuve du Khalife des Baye Fall

Sokhna Momy Mbacké, fille du marabout Serigne Sohibou Mbacké et veuve de l’ancien Khalife général des Baye-Fall, s’est présentée en personne au tribunal de Diourbel mardi 16 septembre 2025. Malgré un état de santé précaire, elle a tenu à assister au procès concernant le vol dont elle a été victime en novembre 2024.

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 novembre dernier, lorsque des individus ont pénétré par escalade dans sa résidence de Touba. Les voleurs lui ont dérobé deux bagues, deux bracelets en or 24 carats, deux smartphones et une somme de 23 millions de francs CFA, rapporte Dakaractu.

Après le dépôt d’une plainte, une enquête menée par la gendarmerie de Touba a permis de localiser l’un des smartphones volés, un Redmi Note Pro 10, entre les mains de Touba Guèye, un commerçant de 29 ans. Arrêté, celui-ci a affirmé avoir acheté l’appareil à son cousin, Aziz Guèye. Les deux hommes ont été inculpés pour “association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec escalade”, puis placés sous mandat de dépôt.

Lors de l’audience, les déclarations de Touba Guèye ont été jugées incohérentes et contradictoires par le tribunal. Le procureur a requis deux ans de prison ferme à son encontre, et la relaxe pour Aziz Guèye. L’avocat de la plaignante a quant à lui sollicité 50 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu en octobre prochain.