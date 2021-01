TOUBA : 1567 individus déférés, 39 kg de chanvre indien saisis par la police (bilan annuel)

La police a aussi déféré aux parquets de Mbacké et de Diourbel, mille cinq cent soixante-sept (1567) individus pour diverses infractions dont: Quatre-vingt-quatorze (94) pour détention et trafic de chanvre indien, cent trente et un (131) pour détention et usage de chanvre indien, trois cents cinquante-deux (352) pour vol, cent trente et un (131) pour escroquerie et abus de confiance, quarante-cinq (45) pour recel, dix-huit (18) pour viol sur mineure et pédophilie, deux (02) pour acte contre nature, trois (03) pour détention d’arme blanche, cent soixante-trois (163) pour coups et blessures volontaires, vingt-trois (23) pour conduite sans permis de conduire, six (06) pour complicité, treize (13) pour faux et usage de faux, quatorze (14) pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, vingt-trois (23) pour menaces de mort à ascendant, treize (13) pour détention d’objets de provenance douteuse, huit (08) pour délit de fuite, deux (02) pour détention d’arme à feu, vingt-neuf (29) pour violence à ascendant, douze (12) pour abandon d’un véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire, vingt (20) pour jeux de hasard, vingt-trois (23) pour diffusion d’images à caractère personnelles et pornographiques, neuf (09) pour injures publiques manifestes, onze (11) pour scandale en famille, huit (08) pour vagabondage, cent un (101) pour rixe sur la voie publique, deux (02) pour détention et mise en circulation de faux billets de banque, vingt-sept (27) pour détention et usage de produits cellulosiques, deux (02) pour filouterie de transport, quatorze (14) pour vol en réunion commis avec violence, vingt-six (26) pour blessures involontaires par accidents, cinq (05) pour ivresse publique manifeste, neuf (09) pour usurpation de fonction et d’identité, deux (02) pour tromperie sur la qualité et l’espèce, soixante-huit (68) pour vol avec violence et association de malfaiteurs, quatre (04) pour détention et trafic d’arme artisanale sans autorisation administrative, quatre (04) pour meurtre, neuf (09) pour exercices illégales de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui, deux (02) pour défaut de catégorie, huit (08) pour tentative de corruption, vingt-neuf (29) pour homicide par accident de la circulation routière, trois (03) pour harcèlement sexuel, douze (12) pour transport irrégulier, neuf (09) pour destruction de biens appartenant à autrui, six (06) pour diffamation, quatre (04) pour charlatanisme, dix (10) pour conduite sur instruction du parquet, deux (02) pour détournement de mineure, deux (02) pour interruption de grossesses, deux (02) pour abattage clandestin, deux (02) pour conduite en état d’ébriété.