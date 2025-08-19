TICAD 9 : Diomaye Faye et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani renforcent l’axe Dakar-Nouakchott

En déplacement au Japon dans le cadre de la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien en marge du sommet avec son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette rencontre fraternelle a été placée sous le signe du dialogue, de la concertation et de la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur engagement à consolider les liens séculaires qui unissent le Sénégal et la Mauritanie, deux pays voisins liés par l’histoire, la géographie et un destin partagé.