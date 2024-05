Thiès : Une incendie violente a ravagé un centre de formation en menuiserie ébéniste

Un incendie d’une rare violence a réduit en cendres une bonne partie d’un centre de formation en menuiserie ébéniste, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai 2024, au quartier Keur Issa, sur la route de Fandène, près du site dit Kamb-Yi, dans la commune de Thiès-Nord. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs CFA.

Le feu a consumé une importante partie de la production de l’entreprise, à savoir 8 000 tables-bancs produits en premier lieu sur marché en sous-traitance arrêté sur une production de 13 000 pièces ainsi que toutes les machines destinées à la production du mobilier scolaire au profit de l’État.

Pour Lamine Diallo, ancien maire de Thiès-Nord, «c’est une catastrophe pour nous les voisins du propriétaire de l’entreprise qui est un autodidacte qui a commencé à partir de rien pour bâtir sa fortune. Il est également un homme de développement, car il emploie des jeunes et des sourds-muets. Depuis plus de vingt ans, il est installé ici. Il a subi des pertes de centaines de millions, avec des machines et des tables-bancs qui ont été détruits par le feu».