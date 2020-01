Elle s’appelait Ndioba Seck. Elle avait 22 ans et était mère célibataire vivant à Thiaroye-Sur-mer, dans ce traditionnel quartier populaire Léboue de la banlieue dakaroise. De teint clair (dépigmentée) et connue comme une battante, Ndioba Seck a quitté les siens ce dimanche soir vers les coups de 22 heures après avoir reçu un coup de fil. Et, le lendemain, c’est son corps sans vie qui a été retrouvé dans la rue, juste derrière l’usine Sips et le kiosque de la Lonase.

Si, pour le moment, rien ne filtre de l’enquête de police ouverte par le commissariat de Pikine Guinaw Rails, des témoignages recueillis dans le quartier par contre permettent d’avoir une petite idée la personnalité de Ndioba Seck et de ses dernières heures. Exclue très tôt de l’école, Ndioba Seck n’a pas tardé à apprendre à se battre pour aider sa famille qui vit, exclusivement, des métiers de la mer pour s’en sortir. Alors que le métier est dévalorisant et le faire à deux pas de sa maison familiale parait comme une honte, elle, Ndioba, avait eu le courage de travailler comme domestique dans une maison de son quartier. De ce fait, elle ne sortait que rarement et pouvait s’occuper de sa progéniture. « J’étais avec elle jusque vers 22 heures. Et, c’est à ce moment-là que je lui ai dit que je partais me coucher: parce que je me suis marié et vis désormais chez mon beau père. » A témoigné Djibril Seck, son frère aîné.

Son frère parti, Ndioba aurait reçu un coup de fil, apparemment inattendu. « Ensuite elle est partie répondre à une personne qui l’attendait de l’autre coté de la rue. C’est à cet instant qu’on l’a perdu de vue jusqu’au lendemain« , avait témoigné sa mère. Et lorsque les premiers passants de cette ruelle fréquentée sont passés dans ce passage caché, ils ont découvert un corps gisant dans une mare de sang. A en croire des sources judiciaires contactées par Kewoulo, « le bourreau s’est acharné sur sa victime. Ce sont des dizaines de coups de couteau qu’elle a reçu. » 64 coups de couteau à en croire nos confrères de l’Obs. Quoi qu’il en soit, les éléments du commissariat de Pikine Guinaw Rails qui ont hérité du dossier ont été choqués par le spectacle.

Alors que l’on s’attendait à être en face d’un meurtre sexuel, les premiers éléments communiqués à Kewoulo indiquent que la victime n’aurait pas subit de sévices sexuels. « Elle n’a pas été violée » ont révélé des témoins ayant vu le corps. « Et le corps n’avait pas été, non plus, dénudé quand on l’a découvert », a précisé un oncle de la victime. Reste le mobile crapuleux. Sur ce point, de nombreux témoignages collectés par Kewoulo permettent de douter que Ndioba soit victime d’agresseurs ou de voleurs. « Quand on l’a découvert ce matin, elle avait son téléphone portable entre ses mains. Et, aussi, la somme de 10.000 F CFA. » A déclaré Diagne Wade, un cousin de la victime. Selon ce même témoin, la victime a reçu plusieurs coups de couteau sur tout son corps et a été, aussi, éventrée.

Aussi, ce témoin a fait savoir que, en partant à ce fameux rendez vous fatidique, Ndioba n’avait pas ce billet de banque entre ses mains. Donc, c’est la personne rencontrée qui le lui a certainement donné. Et pourrait certainement être aussi la dernière personne à lui avoir parlé. En attendant que le téléphone de la victime ne parle, les enquêteurs se sont déjà penchés sur la personnalité de Ndioba. Encore célibataire, la victime était la mère d’un bébé de moins de 2 ans. Aussi, l’acharnement de son meurtrier laisse croire que l’auteur des coups connaissait bien sa victime. Et, par son acte, il a laissé l’empreinte de sa haine sur sa victime.

Contactée par la rédaction de Kewoulo, la police de Guinaw Rail s’et refusée à tout commentaire; préférant se réfugier derrière le secret de l’enquête. Alors que certains médias avaient déjà donné le nombre de coup de couteau reçu par la victime, (64 selon l’Obs Ndlr) des sources judiciaires se sont portées en faux contre ces assertions. « Seul un médecin légiste peut donner ce genre de détails. Et à l’étape actuelle de l’enquête, le corps est à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec et l’autopsie n’a pas encore été réalisée. » Aussi, la police de Pikine Guinaw Rail refuse de confirmer si un téléphone portable ou de l’argent a été découvert sur la victime comme l’a témoigné un membre de la famille de Ndioba Seck.