Test VIH : Pape Birame Bigué Ndiaye fixé sur son statut sérologique

Arrêté mardi dernier alors qu’il couvrait une conférence de presse du procureur de la République, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye est la dix-septième personne à tomber dans le cadre de l’enquête sur l’«affaire Pape Cheikh Diallo et Cie».

Le reporter de la RTS est poursuivi pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux. À l’instar de ses coaccusés, il a été soumis à un test de dépistage du sida. Bonne nouvelle : d’après Libération, celui-ci est revenu négatif.

Pape Birame Bigué Ndiaye n’est donc pas porteur du virus. C’est le cas de quatre autres suspects dont les tests sont également revenus négatifs. Par contre les douze restants, dont l’animateur Pape Cheikh Diallo, sont déclarés séropositifs.