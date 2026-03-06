Tensions au Golfe : l’Iran frappe des radars américains et un pétrolier en feu

Plusieurs explosions ont été entendues ce jour dans la capitale bahreïnie, Manama, déclenchant la sirène d’alerte nationale, a rapporté un correspondant de l’AFP. Le ministère de l’Intérieur a appelé les citoyens et résidents à « rester calmes, se rendre à l’endroit sûr le plus proche et suivre les informations diffusées par les chaînes officielles », via un message publié sur X.

Les Gardiens de la Révolution revendiquent des frappes contre des radars américains . Parallèlement, le corps des Gardiens de la Révolution a affirmé avoir ciblé des radars américains aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Selon un porte-parole de l’armée iranienne, Ebrahim Zolfaghari, affilié au quartier général central de Khatam al-Anbiya, un pétrolier américain a également été touché et serait en feu près des frontières du Koweït, rapportait la télévision d’État.

Ces déclarations interviennent dans un contexte déjà tendu, avec une multiplication des frappes et des alertes dans le Golfe, renforçant les inquiétudes sur la sécurité maritime et énergétique dans la région.

Impact sur le marché pétrolier

L’annonce d’une attaque contre un champ pétrolier au Kurdistan irakien, exploité par une société américaine, a immédiatement provoqué une flambée des cours du pétrole. Vers 12h10 (heure de Paris), le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril gagnait 5,68% à 85,61 dollars, son plus haut niveau depuis avril 2024. Le Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, progressait de 4,27% à 89,06 dollars.

Ces tensions récentes illustrent la fragilité persistante de la région et les risques directs pour le commerce pétrolier mondial, alors que les incidents se multiplient entre forces américaines et factions iraniennes.