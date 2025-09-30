Tensions autour de la dette « cachée » : Le Ministre Abdourahmane Sarr réplique fermement à Macky Sall

Le débat houleux sur la dette sénégalaise, qualifiée d’« cachée » par certains, vient de connaître un nouvel épisode tendu. Suite aux déclarations de l’ancien président Macky Sall, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a contre-attaqué avec assurance, défendant la transparence des comptes publics tout en pointant du doigt des lacunes dans le circuit financier.

​L’Ancien Président Évoque la Surveillance du FMI

​L’affaire avait été relancée par une interview de Macky Sall accordée à l’Atlantic Council. L’ancien chef d’État avait rejeté l’idée d’une dette « cachée » au sens strict, arguant de la surveillance multilatérale permanente du Fonds Monétaire International (FMI). Selon lui, la dette extérieure du Sénégal, libellée en devises et transmise par la BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) au gouvernement en francs CFA, rendrait impossible une omission sans que le FMI n’en soit informé.

​Sarr Dénonce des Opérations « O mises »

​La riposte du ministre Abdourahmane Sarr ne s’est pas fait attendre. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, il a reconnu l’existence de certaines opérations financières qui, par leur nature, pourraient être apparues comme « omises » dans les déficits officiellement rapportés.

​M. Sarr a spécifiquement ciblé les paiements directs à l’étranger, qui, selon ses propos, « n’étaient pas passés par la banque centrale ». Ce circuit alternatif expliquerait pourquoi ces montants pourraient ne pas avoir été comptabilisés de manière immédiate et complète dans la balance officielle.

​Une Dette Jugée « Soutenable » Malgré Tout

​Malgré la reconnaissance de ces transactions périphériques, le ministre se veut rassurant. Il a affirmé que le remboursement de la dette était « systématiquement enregistré par le Trésor » et restait « soutenable ». Cette assurance est cruciale, car elle confirme, selon lui, que le Sénégal conserve sa crédibilité et sa capacité à « continuer à accéder aux marchés financiers » internationaux.

​Abdourahmane Sarr a par ailleurs mis le FMI face à ses responsabilités, insistant sur le rôle de l’institution dans la clarification des données. « Le FMI expliquera à son Conseil d’Administration comment le cadrage macroéconomique se tient avant et après la découverte de ces transactions, et comment les données peuvent rester cohérentes dans leur interprétation », a-t-il déclaré, renvoyant ainsi la balle aux experts internationaux.

​Ce nouvel échange musclé souligne l’enjeu de la transparence de la dette et de la communication financière de l’État à un moment clé. Le gouvernement actuel s’efforce de rétablir la confiance et de rassurer ses partenaires financiers, nationaux et internationaux, sur la solidité et la gestion rigoureuse de ses finances publiques.