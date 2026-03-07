Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur Tom Erdimi démissionne

Le gouvernement tchadien a annoncé la démission du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Dr Tom Erdimi. L’information a été rendue publique dans un communiqué officiel signé le 5 mars 2026 par le Premier ministre, Allah-Maye Halina.

Selon ce communiqué parvenu à APA, la décision du ministre a été actée dans la nuit, aux environs de 2 heures du matin. En poste depuis 2022, Dr Tom Erdimi a choisi de quitter ses fonctions, marquant ainsi la deuxième démission d’un ministre en exercice depuis l’arrivée au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno en avril 2021.

Dans sa déclaration publiée sur les réseaux sociaux du Secrétariat général du gouvernement, le Premier ministre a indiqué avoir pris acte de cette décision, tout en saluant la contribution du ministre démissionnaire à l’action gouvernementale et les services rendus à la nation.

Conformément aux procédures institutionnelles, la lettre de démission a été transmise au président de la République pour les suites nécessaires.

Afin d’assurer la continuité du service public, l’intérim à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle sera assuré par la secrétaire d’État du département.

Ancien chef rebelle et opposant au défunt président Idriss Déby Itno, Dr Tom Erdimi avait été nommé ministre de l’Enseignement supérieur en octobre 2022, à la suite des accords de Doha signés entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires. Il avait ensuite été reconduit dans les gouvernements dirigés successivement par Succès Masra puis Allah-Maye Halina.

Son passage au ministère a été marqué par plusieurs réformes académiques majeures, notamment la digitalisation des procédures d’inscription à l’Université de N’Djaména, la réorganisation du calendrier académique ainsi que la création de nouvelles universités et instituts universitaires. Dans plusieurs sondages publiés par des médias locaux, Dr Tom Erdimi figurait parmi les ministres les mieux évalués du gouvernement.