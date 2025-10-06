Tanaff : Mba Dobassy abattu par des voleurs de bétail à Tognataba

Le village de Tognataba, situé non loin de Tanaff dans la région de Sédhiou, s’est réveillé dans la douleur et la consternation. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2025, Mba Dobassy, l’un des plus grands éleveurs de la zone, a été froidement abattu par des voleurs de bétail, a appris nos confrères de Pressafrik

Le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital régional de Kolda pour les besoins de l’autopsie. Mba Dobassy laisse derrière lui ses épouses et une quinzaine d’enfants, désormais orphelins et inconsolables.

Ce drame relance avec acuité la question de la sécurité dans le sud du Sénégal, une zone où les cas de vol de bétail armé se multiplient ces dernières années.

« Autrefois, lorsqu’on criait au voleur, ils prenaient la fuite. Mais aujourd’hui, ils reviennent lourdement armés, prêts à ôter la vie pour s’emparer de nos biens », a confié, la voix nouée, un proche du défunt.

Il a lancé un appel pressant aux autorités sénégalaises et bissau-guinéennes afin qu’elles s’attaquent de manière concertée à ce banditisme transfrontalier devenu un véritable fléau.

En attendant, le village de Tognataba pleure l’un de ses fils les plus respectés, tandis qu’une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de ce meurtre tragique.