Tambacounda : 7 cas de rougeoles enregistrés

Sept (7) cas de rougeoles ont été enregistrés à Tambacounda, une région située dans l’est du pays. Une campagne nationale de vaccination contre cette maladie infectieuse caractérisée par une éruption de taches rouges sur la peau, sera lancée ce jeudi 25 novembre 2021. Dr Tidiane Gadiaga, médecin-chef du district sanitaire de la région sonne l’alerte et invite les parents à aller vacciner leurs enfants âgés entre 9 mois et 5 ans.

« Ceci est lié au fait que le Sénégal a enregistré plus de 146 cas de rougeoles répartis dans plusieurs districts sanitaires du pays. Le district sanitaire de Tambacounda n’est pas en reste. Nous avons même enregistré 7 cas de rougeoles dont les 6 sont concentrés dans notre poste de santé », a expliqué Dr Gadiaga.

Très contagieuse, cette maladie atteint le plus souvent les enfants. C’est la raison pour laquelle, a lancé le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, « il va falloir qu’on fasse une riposte vaccinale en vaccinant l’ensemble des enfants qui sont âgés entre 9 mois et 5 ans contre la rougeole et la rubéole (maladie éruptive contagieuse voisine de la rougeole) ».