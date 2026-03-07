S’il y a une présence politique qui aura certainement marqué les esprits et fait rire aux éclats les camarades de Salimata Dieng, c’est bien celle de Wally Diouf Bodian. Invité à prendre la parole sur le podium du Tallatay Nder du 7 mars 2026, organisé par les militants de la communauté Léboue, l’ex-chargée de missions de la présidence de la République, Wally Diouf Bodian a fait savoir que “la majorité des Sénégalais ne sont pas ingrats.” Et il en a profité pour égratigner les “Yéfër” qui ne croient en rien d’autre qu’en leur interêt.

“Rien ne s’est passé en cette journée du 7 mars”. Contrairement aux nombreuses spéculations qui avaient précédé la date du 7 mars 2026, la journée s’est finalement déroulée sans incident politique majeur. Lors de son intervention publique, Wally Diouf Bodian a affirmé que « rien ne s’est passé », balayant ainsi les rumeurs qui annonçaient une rupture imminente entre le président Bassirou Diomaye Faye et certains de ses camarades du parti Pastef. Un parti qu’il a délaissé en faveur de la coalition “Diomaye Président” qu’il a pris la responsabilité de diriger désormais.

Dans la salle, l’absence la plus remarquée restait celle de Ousmane Sonko. Pourtant, l’ancien maire de Ziguinchor s’est invité dans les débats à travers un message diffusé sur l’écran géant placé derrière l’orateur. Dans ce tweet, il a indiqué avoir passé une excellente journée dans ses champs, invitant au passage les Sénégalais à se tourner davantage vers l’agriculture.

Sans citer explicitement de noms de ceux qui constituent désormais “les traitres de la cause”, Wally Diouf Bodian a salué le courage politique de Bassirou Kébé, ancien directeur général de la SN-HLM, récemment limogé par le président Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, le Sénégal demeure «un pays avec une forte culture de reconnaissance », même si, a-t-il ajouté, « il existe des ingrats».

Toujours sans désigner directement les personnes visées, l’ancien responsable de la sécurité d’Ousmane Sonko s’en est pris à ceux qu’il considère comme les « félons de la Révolution ». À ses yeux, leur projet de faire passer Ousmane Sonko comme un homme politique dépassé est voué à l’échec. « Il faut être radical (avec ses gens là). Il n’y a que la radicalité qui peut sauver ce pays», a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, Wally Diouf Bodian a rendu vibrant hommage à Bassirou Kébé qui a refusé de se taire parce qu’il avait un poste stratégique, tout en dénonçant ce qu’il qualifie de “manipulation” de la vérité. « Vouloir vivre dans ce monde en Yëfër, transformer des vérités en mensonges et faire passer des mensonges pour des vérités n’est pas une bonne chose », a-t-il affirmé.

S’inspirant du thème du jour, « Taalatay Nder ou les femmes du refus du Waalo », Wally Diouf Bodian, qui entend désormais transformer chacune de ses interventions en tribune politique, a insisté sur l’incontournable place d’Ousmane Sonko dans la vie politique nationale. « Aujourd’hui, à la fin de la journée, Ousmane Sonko reste le seul homme politique du pays», a-t-il déclaré, avant de conclure par une projection ambitieuse : « En 2029, on verra ce que l’on n’a jamais vu dans ce pays. Ousmane Sonko, seul, les battra tous réunis. »