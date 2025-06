SYTJUST et UNTJ unissent leurs forces : naissance de l’Entente syndicale pour la justice

Un tournant décisif dans la mobilisation des travailleurs de la justice a été franchi ce samedi 21 juin 2025, avec la signature d’un accord historique entre les deux principales organisations syndicales du secteur : le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) et l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ).

Réunis à Dakar, le Bureau Exécutif National (BEN) du SYTJUST, représenté par Me El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Secrétaire général national, et Me Souleymane Jules GUEYE, Secrétaire général adjoint, ainsi que le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’UNTJ, représenté par Me Abdoulaye MBOUP, Secrétaire général national, Me Abdoulaye SOW, Trésorier général, et Me Ndèye Gnagna NDIAYE, Secrétaire chargée des relations extérieures, ont scellé une alliance stratégique baptisée « Entente SYTJUST – UNTJ ».

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la dynamique revendicative portée par les deux syndicats. Ensemble, ils s’engagent à œuvrer de manière concertée pour la défense des droits et la matérialisation des acquis des travailleurs de la justice. Face à ce qu’ils qualifient de lenteur gouvernementale dans la prise en charge de leurs revendications, les deux organisations promettent de maintenir la pression jusqu’à la satisfaction totale de leurs doléances.

Parmi les engagements pris dans le cadre de cette entente, figurent :

La déclaration simultanée de mots d’ordre de grève ;

; La tenue conjointe de rencontres avec les autorités et le gouvernement ;

et le gouvernement ; L’harmonisation de la communication syndicale.

Les responsables syndicaux entendent ainsi insuffler un « nouveau souffle à la lutte syndicale dans le secteur de la justice », en mettant en avant les valeurs d’unité, de responsabilité et de fermeté.

Cette entente, saluée comme un geste fort d’unité syndicale, pourrait bien changer la donne dans les négociations avec les pouvoirs publics et donner un nouvel élan à la mobilisation des agents du secteur judiciaire.