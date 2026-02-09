Sûreté urbaine de Dakar : Deux hommes tombent pour homosexualité après un retrait frauduleux de 2 millions

La Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de deux hommes pour des faits présumés d’actes contre nature, à la suite d’une plainte initiale pour vol avec retrait frauduleux de fonds.

Selon des informations exclusives de Seneweb, tout est parti d’une plainte déposée par P. A. Diop, âgé de 33 ans, commerçant de profession, qui accusait N. Sène, 32 ans, chauffeur domicilié à Ouakam, de lui avoir arraché son téléphone portable avant d’effectuer un retrait frauduleux de 2 250 000 FCFA sur son compte Wave.

Les investigations menées par les enquêteurs de la SU de Dakar ont permis d’interpeller N. Sène ce lundi, à la Brioche Dorée des Maristes.

Interrogé sur les faits, il a nié l’ensemble des accusations et a déclaré avoir confisqué ledit téléphone, affirmant que P. A. Diop lui devait la somme de deux millions de FCFA. Il a soutenu avoir, à la demande de ce dernier, entretenu avec lui un rapport sexuel moyennant ladite somme que le sieur Diop lui avait promise, mais qui n’aurait pas été honorée. Il a ajouté qu’il s’agissait de leur deuxième rapport sexuel.

Interrogé sur ces nouveaux éléments, P. A. Diop les a d’abord tous niés. Cependant, pour prouver ses dires, N. Sène a fait une description détaillée de la chambre de P. A. Diop, où la scène se serait déroulée. En leur compagnie, les enquêteurs se sont transportés sur les lieux et ont constaté que la configuration de la chambre était parfaitement conforme à la description donnée par N. Sène.

Lors de cette descente, les policiers ont découvert et saisi un flacon de gel lubrifiant, une boîte contenant de l’huile lubrifiante et trois préservatifs, mis sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Poursuivant sa déposition, N. Sène a reconnu avoir vidé le compte Wave de P. A. Diop avec l’aide d’un certain I. Ndao, afin de se faire payer la somme qu’il estimait lui être due.

Réentendu, P. A. Diop a partiellement reconnu les faits d’actes contre nature, tout en maintenant sa version sur le vol et le retrait frauduleux.

N. Sène est poursuivi pour vol de téléphone portable, accès frauduleux à un système informatique et obtention indue de biens par voie électronique, tandis que les deux mis en cause sont poursuivis pour actes contre nature. Ils ont été placés en garde à vue pour la suite de la procédure.