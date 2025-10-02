Supposée hausse des tarifs de l’électricité au Sénégal : Senelec dément et apporte des clarifications

Dans un contexte marqué par une vague de rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a publié un communiqué officiel pour démentir toute augmentation des prix de l’électricité. Selon l’entreprise, ces informations erronées circulent depuis plusieurs semaines et sèment la confusion parmi les consommateurs. Senelec insiste sur le fait que les tarifs n’ont subi aucune modification depuis la décision n°2023-28 de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) en décembre 2023.

Le communiqué, daté du 02 octobre 2025 et émanant de la Direction de la Communication et du Marketing de Senelec, est clair : la fixation des tarifs relève exclusivement de la CRSE, et aucun ajustement n’a été opéré récemment. Les factures plus élevées observées par certains clients s’expliquent plutôt par une augmentation de la consommation individuelle. En effet, le Sénégal traverse une période de fortes chaleurs depuis plusieurs mois, une canicule qui pourrait se prolonger jusqu’à la fin octobre. Cette situation incite les ménages à utiliser davantage les appareils de climatisation et de ventilation, entraînant mécaniquement une hausse des montants facturés.

Senelec rappelle que le système de tarification est progressif et directement lié à la consommation. Par exemple, dans une récente clarification sur les tarifs du Woyofal (le système prépayé), l’entreprise a précisé que la première tranche (0 à 150 kWh) bénéficie d’un prix préférentiel à 91,17 FCFA par kWh. Au-delà, les tarifs augmentent en fonction des tranches supérieures, encourageant ainsi une utilisation responsable de l’énergie.

Pour éviter les malentendus, Senelec recommande aux clients de contacter son service client au 33 867 66 66 ou de consulter ses plateformes digitales officielles, comme “Senelec L’Officiel”. L’entreprise encourage également des pratiques éco-responsables, telles que l’optimisation de l’usage des appareils électriques pendant les pics de chaleur, pour maîtriser les factures.

Ce démenti de Senelec intervient dans un contexte où l’accès à l’électricité reste un enjeu majeur au Sénégal, avec des efforts pour améliorer la production et la distribution. Bien que les rumeurs persistent, les faits indiquent une stabilité des tarifs, soutenue par des initiatives gouvernementales pour réduire les coûts à long terme. Les consommateurs sont invités à se fier aux sources officielles pour éviter la désinformation. Si la canicule se prolonge, une vigilance accrue sur la consommation s’impose pour tous.