Super Etoile : Mbaye Dieye Faye revient sur sa dispute avec Youssou Ndour

Le percussionniste et membre du groupe Super étoile Mbaye Dieye Faye, est revenu sur ses moments de tension avec son ami et « jumeau » Youssou Ndour. C’était au cours d’une interview accordée à nos confrères de Rewmi quotidien.

Selon Mbaye Dieye Faye, beaucoup de gens prennent exemple sur sa relation avec le « roi du Mbalax ». Cependant, dit-t-il, « Vous savez, les dents et la langue cohabitent ensemble et il est normal qu’ils se cognent de temps en temps. Je me rappelle, c’est arrivé qu’une fois. Ce jour-là, on était tous en furie. Mais le plus drôle c’est qu’on a tous les deux versé de petites larmes quand on s’est retrouvé. »

Toujours dans ses explications, il ajoute : « On a pleuré car on est de vrais amis mais les circonstances avaient fait que ce jour-là, il y a eu une forte dispute et c’était dans le cadre du travail. Ce que je raconte là, date de plus de 20 ans. Mais à part ce jour, il n’y a eu plus aucune dispute entre nous. Dieu a fait que nous avons une vie commune, un lien. En plus, Youssou ne calomnie jamais. »