Soutien au président Macky, réalisations à Sédhiou et rivalités politiques internes: Moulaye Touré à cœur ouvert

L’appel à l’enterrement des querelles et à l’union des responsables politiques de Sédhiou lancé hier, en conseil des ministres par le président de la république et leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, en tourné dans la localité précitée, semble être bien reçu par le président du mouvement PROMES.

En effet, l’inspecteur principal de trésor qui s’est engagé a soutenir le président Macky Sall depuis le 11 janvier 2019 pour une meilleure vulgarisation de la politique du dernier nommé à travers son mouvement, s’est dit surpris et très déçu de la défaite concédé par leur coalition lors des dernières élections même si sa formation politique a occupé, au classement, la 3e place.

Le sieur Touré qui n’a pas passé sous silence les nombreuses réalisations faites à Sédhiou, s’est félicité de la considération particulière accordée par le chef de l’Etat à cette région de la Casamance; lesquels investissements méritaient, selon monsieur Touré, en lieu et place des tiraillements, une grande récompense électorale.

Prenant par ailleurs conscience des contre performances nées de leurs divergences, Moulaye Touré, comme l’appelle affectueusement les siens a invité ses camarades à se ranger derrière les élues, à oublier leurs différends et à se serrer la main afin de rendre au président Macky Sall, la monnaie de ses réalisations.

Mieux, le troisième leader local de la coalition présidentiel sollicite des premiers responsables plus de considération à l’égard des seconds mais aussi et surtout à promouvoir le dialogue qui reste et demeure le seul moyen qui les permettrait de faire bloc et remporter les prochaines élections présidentielles prévues le 25 février 2024.

Source: Kewoulo.info/tv

Envoyés spéciaux Sédhiou: Ange Marie/ Alassane D. Touré