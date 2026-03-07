Soutenir Diomaye et sa coalition, un devoir républicain et religieux selon Ahmed Khalifa Niasse

Le soutien du dépositaire de la volonté divine, à travers le suffrage universel, est un devoir religieux. Même s’il est, à la fois, républicain.Je ne fais pas partie des personnes qui ont élu Diomaye. Mais c’est tout comme car la minorité suit la majorité.

Diomaye a été élu par nous tous. Mais ce n’est pas parce que quelqu’un a porté cette candidature que le Président doit devenir son homme lige. Le suffrage universel exprime la volonté de la Nation pour désigner son dirigeant. Et non un dirigeant qui fait ce que quelqu’un d’autre qui ne l’est pas voudrait qu’il fasse.

Une seule personne est le dignitaire qui porte cette distinction qui est un contrat entre un citoyen et tous les autres citoyennes et citoyens. Y faillir constituerait une haute trahison. Soutenir Diomaye, sa Coalition est un devoir.

Certains peuvent le faire par opportunisme, d’autres peuvent ne pas le faire en sens inverse aussi.

Personnellement je ne voudrais pas faire partie de ceux qui sont contre le Président parce qu’il a choisi de réaliser la volonté de ceux qui l’ont élu. Et non pas celle de ceux qui pensent qu’ils l’ont fait élire.

Dans tous les pays du monde on a besoin de soutien pour accéder à la magistrature suprême. Mais une fois qu’on est élu on est seul capitaine à bord. Et pour ce voyage dont le terminus s’appelle 2029 je vous renvoie à ma fameuse conjugaison.

Je Diomaye , tu Diomaye, il Diomaye, nous Diomayons, vous Diomayez, ils Diomayent.

Dr Ahmed Khalifa Niasse