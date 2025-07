Dans sa déclaration en direct ce mardi soir sur sa page Facebook officielle, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l’affaire de diffamation qui l’opposait à Mame Mbaye Niang. Il a annoncé avoir demandé à ses avocats de saisir le ministre de la Justice demain-mercredi, estimant qu’il existe aujourd’hui des faits nouveaux.

« J’ai dit à mes avocats de saisir le ministre de la Justice dès demain, car il y a les rapports 2018 et 2022 de l’Inspection générale des finances (IGF) », a-t-il déclaré, affirmant qu’il n’y a jamais eu de diffamation ni de falsification de documents dans cette affaire.

Pour rappel, ce mardi, la Cour suprême a rejeté sa requête en rabat d’arrêt, rendant définitive sa condamnation à six mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang.

Malgré ce revers judiciaire, Ousmane Sonko affirme qu’il ne renonce pas : « Je ne laisserai pas tomber ce dossier, par principe », a-t-il insisté. Il considère que cette affaire a été instrumentalisée pour invalider sa candidature à la présidentielle de 2024, estimant que Mame Mbaye Niang a été manipulé et qu’il a pris la fuite.

Enfin, le Premier ministre a annoncé son retour régulier en direct sur sa page Facebook, expliquant que « la situation du pays l’exige ».