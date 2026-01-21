Sonko : « J’ai longuement échangé avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch »

Dans un contexte marqué par des tensions consécutives à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Gouvernement du Sénégal a réaffirmé sa volonté de préserver et de renforcer les relations historiques qui l’unissent au Royaume du Maroc. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé avoir eu un entretien approfondi avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, axé sur l’apaisement et la coopération entre les deux États.

« Je me suis longuement entretenu avec mon homologue, Premier ministre du Royaume du Maroc, Monsieur Aziz Akhannouch », a déclaré le chef du Gouvernement sénégalais. À l’issue de cet échange, les deux parties ont convenu, « sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer à œuvrer, dans un esprit d’apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays ».

Abordant la question des incidents survenus à Rabat après la finale de la CAN, le Premier ministre a tenu à rassurer l’opinion publique. Il a indiqué que « le Gouvernement du Sénégal informe qu’il suit attentivement, avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines, la situation des supporters interpellés à Rabat, ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc ».

Dans le même esprit, Ousmane Sonko a lancé un appel à la retenue face à la prolifération d’informations non vérifiées. « Nous appelons à la prudence face aux flux de communications, singulièrement sur les réseaux sociaux et dans certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation », a-t-il souligné.

Dépassionner l’épisode et préserver l’essentiel

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de replacer les récents événements dans leur juste cadre. « Nous appelons nos compatriotes respectifs et tous les amis à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif », a-t-il affirmé, rappelant que « nos défis communs sont autrement plus importants ».

Cette volonté de dépasser les tensions conjoncturelles s’est traduite par une convergence de vues autour de la relance de la coopération bilatérale. À ce titre, Ousmane Sonko s’est réjoui, avec son homologue marocain, « de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte entre les deux États, sous la présidence effective des deux Premiers ministres ».

Il a précisé que cette rencontre majeure, « qui ne s’était plus tenue depuis 2013 à Dakar », avait été « programmée d’un commun accord à la fin du mois de décembre 2025 », bien avant les récents événements.

En conclusion, le Sénégal a réaffirmé la constance de sa diplomatie fondée sur la paix et le respect mutuel. « Le Sénégal tient à réaffirmer son attachement historique et son action inlassable pour l’amitié et les relations de paix et de respect entre les États, les peuples et les nations », a conclu le Premier ministre Ousmane Sonko.