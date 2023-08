Des sœurs siamoises séparées avec succès à l’hôpital Albert Royer de Dakar

Les médecins de l’hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar ont séparé avec succès deux sœurs jumelles siamoises de sexe féminin de 11 mois, d’une source médicale.

Selon une source médicale sur cette affaire, l’opération qui a duré 3h de temps, a été réalisée par une équipe locale chirurgicale et anesthésiste dirigée par le professeur Gabriel Ngom, par ailleurs chef du service chirurgie, et le professeur Mamadou Mour Traoré, anesthésiste-réanimateur. Les nourrissons étaient liés par le sternum et le foie.