société: Nouveau rebondissement dans l’affaire des gadgets alcoolisés

Au moment où ces lignes sont écrites, l’un des co-inculpés dans l’affaire de la vente des gadgets pour enfants a été déféré au parquet. En effet, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye a ordonné que tous les inculpés de cette affaire de vente de produits destinés aux enfants soient renvoyés devant le parquet.

Car le parquet juge que cette affaire est très grave. Ils sont au nombre de trois personnes et les deux autres sont actuellement à la Direction du commerce intérieur et l’autre a été déféré par la gendarmerie de Rufisque. Certainement, les deux autres vont être déférés d’ici lundi.

Pour rappel, ce mercredi 15 décembre, la Direction du commerce intérieur a interpellé un commerçant distributeur de jouets et gadgets pour enfant contenant un liquide sucré et alcoolisé. Et, c’est suite à une alerte lancée sur les réseaux sociaux à travers une vidéo largement partagée par les internautes, qu’ils ont été interpellés. Nous y reviendrons…

