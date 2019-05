Il s’appelle Pierre-Marc Ndiaye et était ce matin devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie nationale, à Colobane. Entendu dans le cadre d’une plainte initiée par la dame Mathilde C., il a répondu des chefs d’abus de confiance et d’usurpation de fonction devant les gendarmes de Colobane.

A l’origine de cette affaire d’abus de confiance, se trouve une relation professionnelle ficelée par un ami commun à qui Mathilde C., résidant en France, s’est confiée pour lui trouver une solution à un sérieux problème administratif qu’elle avait au Sénégal. Confrontée à une procédure de divorce, elle avait eu besoin des services d’un avocat spécialisé des affaires familiales. Comme l’homme avait dans ses relations un juriste qui se dit avocat, il lui a tout naturellement indiqué « Me Pierre Marc Ndiaye », avocat au barreau de Dakar.

Ayant pris contact avec lui, Mathilde s’est vue réclamer, en guise d’honoraire, la somme de 200.000 F CFA par « l’avocat ». Comme exigé pour l’ouverture du dossier, la dame s’est empressée de trouver les fonds. Pour les envoyer au « juriste. » Et contrairement, à la promesse d’obtenir un jugement de divorce dans un bref délai, la dame passera deux bonnes années à courir derrière « le juriste » qui du professionnel s’est transformé en un vulgaire Don Juan, qui ne lésinera sur aucun procédé salace, pour essayer de séduire la dame.

Pour mieux lui soutirer de l’argent, Pierre Marc, qui voyait que la dame est toujours accrochée à son projet d’obtention du jugement de divorce au Sénégal, a trouvé une nouvelle astuce: cette fois-ci, puisqu’elle est pressée, c’est à Mathilde de payer les frais d’honoraires de l’avocat de la partie adverse. Une hérésie jamais dite par aucun spécialiste. « Il m’a dit que c’est comme ça que ça marche au Sénégal. Et pour cela, je lui ai envoyé 150.000 F CFA de plus pour prendre un avocat; afin que les choses aillent vite. » A soutenu Mathilde qui a contacté Kéwoulo pour se plaindre. Entre temps, en l’absence de Mathilde, son mari, qui a saisi le tribunal familial pour la même raison, a eu gain de cause; puisque Mathilde n’était au courant de rien, elle a été condamnée en ses dépends.

Interpellé par Kewoulo sur cette incongruité, « Me Ndiaye » a déclaré n’avoir rien à dire à des journalistes. Et Kewoulo, qui ne s’est pas suffit de cette réponse, a enquêté auprès du parquet comme du barreau de Dakar. Et les reporters de Kewoulo ont découvert que « le juriste » est un inconnu de l’ordre des avocats du Sénégal. Mis face à ces découvertes accablantes pour lui, Pierre Marc s’est perdu en conjectures; annonçant avoir simplement travaillé pour un cabinet d’avocat sans préciser sa véritable fonction la-bas. Et malgré nos incessantes relances, pour connaitre cet ancien employeur qu’il ne veut pas de nommer, il a coupé court à nos échanges.

Et alors qu’il refusait de répondre à Kewoulo, il a recontacté la dame pour lui dire que l’argent aurait été versé à un certain Me Ndao, sans tout autre détail. Et s’est engagé à rembourser l’argent dès le retour de ce dernier. Et, depuis cette énième promesse, il a brillé par son absence, ignorant les nombreuses relances de Mathilde. Lasse de patienter, Mathilde s’est résignée, via son oncle à Dakar, à saisir la gendarmerie par une plainte. Entendu, ce matin, dans les locaux de la Section de Recherches, il a réfuté la thèse de l’usurpation de fonction même s’il a reconnu avoir récupéré les fonds envoyés.

A l’en croire, il n’aurait jamais dit à Mathilde qu’il serait un avocat, même s’il a reconnu avoir reçu ces fonds et avoir remis le premier versement à un avocat. Pour se tirer d’affaires, il a fini par accepter de transiger en faisant une avance de 100.000 F CFA, avec l’engagement ferme de revenir verser le reliquat de 50.000 F qu’il reconnaît avoir dépensé.

Mais, aussi ramener aux gendarmes la preuve que le premier versement de 200. 000 F CFA a été versé à un avocat. Pièce maîtresse de cette affaire, l’homme qui a mis les deux protagonistes en relation s’est dit trahi. Pour lui, l’homme qu’il a mis en relation avec Mathilde lui avait bel et bien laissé croire qu’il était avocat. Et attend l’occasion d’être convoqué par les gendarmes pour donner sa version.