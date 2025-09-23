Société : L’Etat du Sénégal face à la cherté du hadj 2026

Le pèlerinage à la Mecque est un pilier fondamental de l’islam. Mais au Sénégal, on ne l’évalue pas à sa juste valeur, les Sénéga- lais ont tendance à faire du théâtre et du folklore autour de ce pilier de l’islam. La particularité de ce pilier est que le fidèle quitte son pays pour un autre continent.

Le coût du pèlerinage est si cher qu’on empêche beaucoup de Sé- négalais de se rendre à la Mecque. Les voyagistes privés y sont pour grand-chose. Depuis fort long- temps, nous dénonçons la cherté du pèlerinage à la Mecque. Déjà, en 2009, notre mensuel « le jour–al yawmou » avait organisé un dîner – débat à l’hôtel croix du sud. Panel (genre assises du Hadj) au cours duquel nous avions échangé avec les acteurs du pèlerinage, privé comme public, pour passer en revue les problèmes du hajj.

En effet, c’est au Sénégal que le package est le plus cher, et c’est dû au laisser-aller dans ce secteur. Le gouvernement du Sénégal ne contrôle rien, il a laissé le mar- ché libre, contrairement à d’autres pays, même les pays africains frontaliers au Sénégal, qui fixent le coût du pèlerinage et l’imposent à tous les privés, comme la répu- blique de Guinée Conakry, le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Fasso etc.

À cause de ce laisser-aller, lors du pèlerinage de 2025, cer- tains voyagistes avaient demandé 7.400.000 Fcfa par pèlerin, d’autres 6.750.000 Fcfa, d’autres 6.250.000 Fcfa, d’autres encore 5.500.000 Fcfa. Pendant ce temps, la délégation générale de l’Etat du Sénégal avait demandé 4.300.000 Fcfa. Même ce package est exces- sif, et c’est à cause de cette cherté que les agences privées fixent de façon anarchique et déloyale leurs prix.

Le Sénégal comparé à certains pays africains

Le Sénégal devrait copier sur certains pays comme la République de Guinée Conakry qui a deux filières. Celle gouvernemen- tale qui a demandé 3.655.000 Fcfa par pèlerin et celle privée à qui l’État a imposé le prix plafond de 3.670.000 Fcfa.

Le Burkina, qui n’a pas de filière gouvernementale et qui a totale- ment privatisé le hajj, a eu le cou- rage de fixer un prix de 3.261.000 Fcfa par pèlerin. Au Niger, où tout est privatisé. Là-bas non plus, le gouvernement ne convoie pas de pèlerins, le coût est fixé pour tous les privés à 3.671.000 Fcfa. Au Tchad, où tout est privatisé aus- si, c’est 3.062.268 Fcfa. Les pri- vés ont ajouté 100.000 francs, ce qui donne finalement 3.162.268 Fcfa. Même le Mali a demandé 4.166.000 Fcfa pour la filière gouvernementale, et a imposé aux privés 4.675.000 Fcfa.

Même en Côte d’Ivoire, le package le plus cher chez les privés qui ne convoient que 3 milles pèlerins était de 5.500.000. Fcfa C’est le même montant qu’avait demandé l’agence de voyages, très cotée, à savoir Méridien voyages. Nous parlons en connaissance de cause parce que nous fréquentions beau- coup de pèlerins ivoiriens.

La filière gouvernementale ivoi- rienne, qui convoie 7 milles pèle- rins sur les 10 milles que compte le quota ivoirien, avait demandé aux pèlerins 3. 250.000 Fcfa par pèlerin. Pourtant, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, en tant que les deux géants de l’économie africaine, ont presque le même niveau de vie. La Côte d’Ivoire a un quota de 10.000 pèlerins et le Sénégal 12.860. En conséquence, là où la Côte d’Ivoire subventionne le pèle- rinage, le Sénégal devrait en faire autant. Nous disions tantôt que le Sénégal ne contrôle presque rien parce que sur son quota, la filière gouvernementale ne convoie que 1.860 pèlerins, les 11 milles pèlerins restants sont convoyés par les privés qui sont au nombre de 300 agences. Ce qui prouve que les privés y trouvent des intérêts et bénéfices financiers énormes. Nous rappelons pour la petite his- toire, une directrice d’une agence privée revenant du hadj 2025, a offert à son mari un véhicule flam- bant neuf, zéro kilomètre, coûtant 40 millions de Fcfa.

A défaut de subventionner le pèlerinage, le gouvernement du Sénégal devrait détaxer le billet d’avion. Si c’est fait, le transport aérien sera à un coût raisonnable et abordable.

Pour l’édition du pèlerinage de 2026, certaines agences privées sénégalaises ont déjà fixé leurs prix à 7 millions 400 milles Fcfa, d’autres à 6 millions, 750 milles Fcfa, d’autres encore à 6 millions 250 milles Fcfa. Les moins chers varient entre 5 millions 500 milles Fcfa et 5 millions 200 milles Fcfa. Quant à la délégation générale, elle a déjà affiché son package à 4 millions 300 milles Fcfa.

Malgré la cherté de ces différents prix que pratiquent les privés sénégalais et l’Etat du Sénégal, les Sénéga- lais exceptés quelques privés qui logent dans les hôtels 5 étoiles au pied de la mosquée de la Kaaba tels que Hilton Hôel, Sheraton Hôtel, Pullman, Maka Clock, Mo- venpick, Marriot etc, logent tous dans la même zone, aux environs immédiats de la Kaaba (Jarwal, Sara Mansour, Jabal Kaaba, Sara Citeen) que le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigeria, la Guinée Conakry, le Tchad, le Cameroun etc.

Cherté du transport aérien et du logement.

Deux facteurs justifient la cherté du coût du pèlerinage au Sénégal

: le transport aérien et le logement hôtelier. Si le transport aérien est cher, c’est parce que l’État a oc- troyé le monopole à Air Sénégal

International. Et qui dit privatisa- tion, dit forcément libéralisation du transport aérien. Or, le directeur de la compagnie Air Sénégal, en l’oc- currence Cheikh Tidiane Ndiaye, est en même temps le responsable de la compagnie Fly Nass qui est une compagnie privée saoudienne. C’est une anomalie qui crée un conflit d’intérêts. Ces deux compa- gnies font une entente tacite pour fixer le même prix d’avion qui im- pacte automatiquement sur le pac- kage.

Air Sénégal n’est pas une com- pagnie dotée d’une flotte d’avions importante. C’est une compagnie qui loue souvent des avions ail- leurs, surtout en Indonésie. C’est cela qui explique que le coût du transport soit exorbitant.

On doit libéraliser le transport aérien et lancer un appel d’offres pour permettre aux compagnies aériennes, comme Royal Air Ma- roc, Ethiopian Airlines, Turkish Air- lines, Émirati, Egypt Air, Sénégal Air, etc, de faire une soumission. Ainsi, on retiendra la compagnie qui proposera le prix le plus bas.

Le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée Conakry etc, ont libéralisé le transport aérien, ce qui leur per- met de transporter leurs pèlerins à bas prix et en vol direct.

L’autre facteur, c’est le logement dans les hôtels. Les pèlerins séné- galais ont la folie des grandeurs, ils choisissent le plus souvent des hôtels 5 étoiles ou bien des hô- tels palace qui jouxtent la Kaaba. C’est comme s’ils ne vont pas à la Mecque pour faire du pèlerinage, on a l’impression qu’ils y vont pour faire une excursion ou un voyage de noces. Pourtant, les pays afri- cains mentionnés précédemment logent leurs pèlerins dans des hô- tels à Sara Mansour juste à côté de Masdjid Ben Laden qui ne sont pas loin de la Kaba et a des prix abordables.

Il y a des voyagistes privés sé- négalais qui y logent leurs pèlerins, d’autres logent leurs pèlerins à des kilomètres de la Kaaba tel que à Azizia à côté de Jamra ou à Méri- dien Tower et qui demandent, mal- gré tout, trop cher à leurs pèlerins. C’est de l’arnaque.

On doit démystifier les hôtels

5 étoiles, car que ce soit un hô- tel 1 étoile, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, le confort est le même (que ce soit un hôtel ordinaire, simple, hôtel une étoile ou 2 étoiles, toutes les chambres sont équipées de clima- tiseur, d’un frigo, d’une télévision, d’un ventilateur, de toilettes inté- rieures avec chauffe-eau). Donc les voyagistes privés ainsi que les pèlerins doivent revenir à la raison.

Le pèlerinage véritablement se résume à Mina, Arafat et Muzdali- fa. Dans ces 3 étapes, les pèlerins des pays africains déjà mention- nés et ceux du Sénégal sont logés à la même enseigne dans les mêmes tentes. Ils sont mis dans les mêmes conditions et consomment la même nourriture. Pourquoi donc les pèlerins sénégalais payent entre 5, 6 et 7 millions ? C’est inexplicable.

À la Mecque, tous les pèlerins sont égaux,. Lors du tawaaf, ils sont pareils. Pendant les jamras, c’est pareil. Ils sont tous exposés à la bousculade.

Pour terminer, précisons que jusqu’à présent, on n’a pas en- tendu un guide religieux de Touba, de Tivaouane, de Ndiassane, de Médina Gounass, de Yoff Layène etc. interpeller l’Etat sur la cherté du pèlerinage à la Mecque qui est obligatoire pour tout musulman. C’est leur rôle de le faire. Pour- tant, lors des événements religieux annuels comme le magal de Tou- ba, le gamou de Tivaouane, de Ndiassane, de Niassène etc, les chefs religieux demandent à l’Etat de faciliter aux fidèles le transport et tout ce qui tourne autour de ces événements. Ils vont même jusqu’à demander à l’Etat de sus- pendre certaines taxes douanières pour les fidèles qui viennent de la sous-région.

A ma grande surprise, lors du hadj 2025, nous avons découvert que des pèlerins du privé guinéen qui ont payé 3.675.000 Fcfa chacun logeaient dans le même hôtel que d’autres pèlerins du privé sénégalais et qui ont payé

5.500.000 Fcfa (hôtel 2 étoiles) à Jabel Kaaba, juste en face de Masjid Ben Laden. Cet hôtel était d’ailleurs plus proche que l’hôtel 2 étoiles où la délégation générale avait logé ses pèlerins pour un package de 4.300.000 Fcfa. C’est une anomalie.

Contrairement au gouverne- ment du Sénégal, ce sont les gou- vernements de la République de Guinée Conakry, du Niger, du Bur- kina Faso du Tchad etc. qui fixent les prix plafonds que doivent pra- tiquer les agences privées pour chaque édition du hadj.

Avec l’adoption de l’initiative Nu- zub hadj direct, par le gouverne- ment de l’Arabie Saoudite, le prix du pèlerinage à la Mecque sera très sensiblement réduit parce que les intermédiaires (les agences pri- vées) seront supprimées, confor- mément à l’initiative Nuzub hadj direct.

Cheikh Oumar Tall, directeur de publication du mensuel « Le jour – Al yawmou »