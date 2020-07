L’animosité entre Me El’hadji Diouf et son jeune frère ne s’est pas encore dissipée. Après un premier round qui s’était réglé devant les gendarmes de la Section de recherches en octobre dernier, un second tour va être bouclé demain matin avec le déferrement de Cheikh Fall, le frère cadet de l’ancien « député du peuple. » Cette fois ci, Me El’hadji Diouf qui est encore à l’origine de son arrestation l’accuse de l’avoir « menacé de mort. »

A en croire des informations parvenues à Kewoulo, après 48 heures de garde à vue, « c’est demain que Cheikh Fall sera présenté au parquet. » Cette fois-ci, son frère et auteur de la plainte compte aller au bout de sa logique: laisser passer la justice. Après avoir réussi à verrouiller l’information, « pour ne pas créer des polémiques inutiles« , c’est l’avocat lui même qui a laissé fuiter l’information pour s’attirer la sympathie de ses compatriotes. Cette fois-ci, il reproche à son frère de l’avoir insulté à tout bout de champ. Et de lui avoir envoyé un message explicite de mort. « Prépare ton linceul, tu seras tué dans la semaine. Tu sais de quoi on est capable », lui aurait dit son frère.

Alors, pour éviter que celui qui l’avait mêlé à une sordide histoire de « détournement de 200 millions de F CFA appartenant un héritier mineur » ne mette à exécution ses menaces, Me El’hadji Diouf voudrait que « les Sénégalais sachent qui il est. Et que la justice le condamne fermement. » Parce que, si l’animosité entre les frères utérins ne s’étaient juste arrêtés qu’à de simples insultes, cette énième plainte au pénal de Me Elhadji Diouf risque de davantage radicaliser les positions. Et tout porte à croire que ce n’est pas au lendemain du déferrement de Cheikh Fall que « les frères ennemis » vont se retrouver autour d’un bol.