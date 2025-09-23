C’est un ouf de soulagement pour la famille de Ndèye. K. MB. Cette gérante du microcrédit Baobab de Birkilane dont la disparition inquiétante avait été évoquée hier, par Kéwoulo, a finalement été retrouvée. Selon des sources proches de sa famille, elle a été retrouvée à Ngor saine et sauve… Un peu déboussolée quand même.

Moins de 24 heures après la publication de notre article sur la disparition inquiétante de cette mère de famille gérante d’une succursale du micro crédit “Baobab” de Birkilane l’anxiété semble avoir quitté les parents et proches de Ndèye K. Mb. Selon un des frères de la jeune dame, elle a été retrouvée hier soir, vers 22 heures à Ngor. Cette découverte loin de Diacsao est intervenue à la suite d’un appel téléphonique fait à l’époux de sa tante par un inconnu. Et, à l’étape actuelle de l’enquête, Kéwoulo ignore si c’est la dame, elle-même, qui a donné le contact de son oncle ou si c’est cet inconnu qui a découvert le numéro dans le répertoire téléphonique de la jeune dame.

Pour rappel, c’est le lundi 15 septembre 2025 qu’elle a été vu pour la dernière fois par ses parents. Jeune mère de famille, Ndèye K. Mb. est légalement mariée à un homme originaire de Thiès, elle était partie en weekend dans la famille de son époux. Elle était revenue à Dakar, dans le quartier de Tivaoune-Diacksao pour rendre visite à la sœur de sa maman avant de quitter la maison pour dit-elle “aller récupérer son diplôme à ISEG. Et depuis ce jour, personne n’a plus eu de ses nouvelles. D’ailleurs, selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, elle semble perdue. “Pour le moment, nous la laissons se reposer. Ensuite, puisque nous avons alerté la police, nous retournerons avec elle à la DIC pour la suite de l’enquête.” A confié à Kéwoulo un de ses frères.