C’est une exclusivité de Kéwoulo. Et à défaut d’occuper la Une des journaux, puisque gérée dans une discrétion totale, cette affaire est partie pour faire beaucoup de bruits. Selon des informations obtenues par votre site d’investigation, une jeune femme est portée disparue depuis une semaine. Des nombreux témoignages recoupés à Birkilane dans la région de Kaffrine, Thiès et Dakar, rien ne laissait paraitre que cette jeune mère de famille, employée d’une structure de microcrédit allait partir comme ça, sans donner la moindre nouvelle à ses proches.

Elle s’appelle Ndèye Kéwé Mbaye. Elle est la gérante d’une petite structure de micro crédit installée à Birkilane, dans la région de Kaffrine. Et, selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, elle est porté disparu depuis le lundi 15 septembre 2025. Jeune mère de famille, Ndèye Kéwé Mbaye est légalement mariée à un homme originaire de Thiès. Ce dernier, malade depuis quelques années, est aujourd’hui éloigné des commissariats de police; puisque interné dans un hôpital psychiatrique. Comme avec ses frères policiers, la maladie de son époux aura des conséquences sur la vie du couple parent d’un enfant mineur. Bien que gérante d’une succursale de microcrédit située à Thiès, Ndèye Kéwé se démerdait toujours pour venir, dans la cité du rails, rendre visite au père de sa fille. “Elle a tenu à le faire tout le temps et rien n’a pu l’empêcher de venir. Ni le temps ni la distance encore moins les problèmes qui l’opposent à la famille de son époux.” A fait savoir à Kéwoulo une source proche de la disparue.

Partie en weekend dans la famille de son époux, elle était revenue à Dakar, dans le quartier de Tivaoune-Diacksao pour rendre visite à la sœur de son maman. Une tante chez qui elle a vécu lorsque, plus jeune, elle suivait des cours à l’Unidaf de l’Iseg, en section «Transport et logistique.» C’était la promotion 2016-2017. “D’ailleurs, c’est à Diacksao que son mariage a été célébré avec cet homme rencontré quelques mois plus tôt“, a fait savoir une source proche de la famille.

Revenant sur les circonstances de cette fameuse rencontre, un des cousins de Ndèye Kéwé a fait savoir que c’est au retour d’un voyage au Maagal de Touba qu’ils se sont fait contrôler par une patrouille de police. “C’est à cette occasion que ma cousine a échangé de numéro avec lui. Et ils ont fini par se marier.” A-t-il fait savoir à Kéwoulo. Des investigations de Kéwoulo, il est sorti que l’époux de la jeune dame n’a jamais été des effectifs de la police. “C’est plutôt un ASP, il n’a jamais été policier ou membre de la SR comme il le prétendait.” Ont fait savoir des sources policières.

Cette information de la vraie fonction de B. M. Latouffe a été portée à la connaissance de Ndèye Kéwé Mbaye. “Et quand elle a su que son mari lui a menti sur son travail, elle a voulu de séparer de lui. Mais, il n’a jamais voulu lui accorder ce divorce. C’est ainsi que, par la suite, le terrible drame est arrivé, avec la maladie mentale de son époux.” A déclaré à Kéwoulo source proche du couple. Avec la maladie du père de sa fille, Ndèye Kéwé s’est résignée. Et a décidé de laisser les choses en l’état. De Birkilane où elle s’est établie pour son travail, elle venait souvent à Thiès, dans la famille de son époux pour aller le voir à l’hôpital Daalal Xèl. C’est dans cette famille qu’elle est venue passer le weekend du 13 au 14 Septembre dernier. Et, le lundi matin, elle a quitté Thiès pour aller saluer sa tante, à Diacsao-Damagueune, sur la route de Rufisque. “Ce jour-là, elle était très pressée comme si quelqu’un l’avait amené en auto stop et l’attendait dehors. Elle est rentrée dans la maison et est, aussitôt, ressortie en disant qu’elle devait aller à l’ISEG récupérer son diplôme. Et, depuis lors, nous n’avons aucune nouvelle de lui.” A fait savoir une de ses cousines.

A l’Institut Supérieur de Gestion, (ISEG) si tout le monde se souvient de Ndèye Kéwé Mbaye, personne ne l’a pas aperçu ce jour comme les jours suivants. D’ailleurs, c’est ce que l’équipe pédagogique, sur place, a fait savoir à ses sœurs venues demander de ses nouvelles. Pour sa part, sa famille qui a remué ciel et terre s’est, finalement, résolue à alerter les autorités judiciaires. Depuis 48 heures, la Division des Investigations Criminelles a été saisie des faits de “disparition inquiétante.” Cette absence est d’autant préoccupante que cette mère de famille est orpheline de père et de mère. A cela s’ajoute le fait qu’elle est, depuis la maladie de son mari, la seule responsable légale d’une fillette désormais sans autorité parentale et laissée à Birkilane. Si on sait, aussi, que Ndèye Kéwé Mbaye gérait la succursale de microcrédit de la société Baobab de la ville et que cette zone a, ces derniers temps, fortement intéressé les malfaiteurs, il y a de quoi avoir des sueurs froides pour elle.