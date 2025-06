Société : Diomaye annonce l’instauration d’une rencontre annuelle nationale avec les Guides religieux et Chefs coutumiers

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a annoncé mercredi lors de la réunion du conseil des ministres l’instauration d’une rencontre annuelle nationale avec les Guides religieux et Chefs coutumiers.

Le Chef de l’Etat a réaffirmé l’importance du dialogue interreligieux comme pilier de la stabilité sociale.

Cette initiative vise à institutionnaliser les échanges entre les différentes confessions et traditions, afin de préserver l’harmonie et de promouvoir des valeurs communes telles que la tolérance, le respect mutuel et la solidarité.