Société : Darou Moukhty , selon Serigne Abdou Mbacké , « Macky Sall à la tête de ce pays est un danger »

C’est ce week-end que la rencontre entre Barthélémy Diaz et Serigne Abdou Mbacké, fils du défunt Khalife de Darou Moukhty a eu lieu. Et au sortir de cette entrevue, le chef religieux a décidé désormais de rouler pour Ousmane Sonko. Et les raisons d’une telle décision sont à rechercher dans la situation chaotique dans la quelle, fait-il remarquer, le Président Macky Sall a plongé le pays mais aussi Bara Tall.

Très proche de Bara Tall qui est son ami de longue date, Serigne Abdou Mbacké, fils du défunt Khalife général de Daour Moukhty serait très remonté contre le Chef de l’Etat Macky Sall qu’il dit ne pouvoir pardonner. Pour cause, Bara Tall a selon lui été dépouillé de tout. Il ne lui resterait que quelques appartements mis en location, des bureaux et autres. Il déplore aussi la situation alarmante dans laquelle le pays est plongé.

Selon les Échos, le marabout de Darou Moukhty, est d’avis que l’État ne donne rien à Bara Tall pour travailler. Il affirme que, c’est Macky Sall, avec les déboires que Bara Tall a connus avec le régime de Wade, qui devrait être le premier à l’épauler, à l’aider à se relever de la situation de précarité dans laquelle il était plongé, mais rien n’a été fait pour lui.

Pour les prochaines batailles, le marabout a promis de se mobiliser et de mobiliser ses proches contre le projet de suppression des villes et de Dakar qui fait actuellement débat. Le marabout a assuré qu’il sera à la pointe de ce combat. Serigne Abdou Mbacké a également fait savoir que c’est auprès de lui qu’Ousmane Sonko a fait acte d’allégeance et que, Macky Sall à la tête de ce pays est un danger.

Il a aussi rappelé qu’aux obsèques de son père, le défunt Khalife général de Darou Moukhty, Macky Sall était venu et avait même remis 10 millions. Mais le marabout de dire qu’il a refusé que cet argent entre dans ce qui est considéré comme l’héritage du disparu. Finalement, l’argent a été distribué à une partie de la famille, a-t-il martelé.