Sidi Ould Tah élu président de la BAD : Une nouvelle ère s’ouvre pour la banque panafricaine

Déjà en tête au deuxième tour avec 48,41 % des voix, l’ancien ministre mauritanien de l’Agriculture et actuel directeur général d’Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) a su rallier suffisamment de soutiens pour franchir la barre des 50 % nécessaire à sa victoire finale.

Il succède ainsi au Nigérian Akinwumi Adesina, en poste depuis 2015, et devient le premier Mauritanien à accéder à la tête de cette prestigieuse institution continentale. Son élection marque également un tournant stratégique, à un moment où la BAD joue un rôle crucial dans le financement

Nous y reviendrons…