Seydou Guèye sur la déclaration de l’opposition : « Celui qui veut brûler le pays sera considéré comme un putschiste »

«La première victoire appartient au peuple sénégalais qui a voté dans la paix et la sérénité avant de faciliter le Président Macky Sall qui n’a fait que récolter que ce qu’il a semé», déclare le porte-parole du gouvernement.

« Celui qui veut brûler le pays est un putschiste »



Seydou Guèye de poursuivre : «Après avoir rendu grâce à Dieu pour cette victoire qui est la seule chose qui peut amener la sécurité et la stabilité dans ce pays, nous considérons que ce n’est pas une défaite d’aller à des élections et de les perdre. C’est Dieu qui donne la victoire, mais aussi Dieu qui donne la défaite ». Et d’ajouter : «Dans une démocratie, il faut toujours respecter le choix de la majorité ».

Par rapport à la déclaration d’Idrissa Seck qui « rejette les résultat publiés par le juge Demba Kandji dans sa totalité », le porte-parole de l’Apr condamne de tels propos. Il considère que celui qui veut brûler le pays est «un Putschiste ».

Mais, souligne-t-il, «les Sénégalais sont conscients du scrutin du 24 févier dernier, ils savent très bien ce qu’ils ont fait, ils ont exprimé leur choix, donc, ils ne vont pas répondre à certains appels ».

En conclusion, Seydou Guèye appelle toutes les populations à prier pour que cette victoire du Président Sall soit un bien pour le pays, car dit-il, «le Sénégal nous appartient, donc, ce qui reste, c’est de gouverner ensemble».