Séville : le président Macron évoque un nouveau cap dans les relations franco-sénégalaises

En marge de la Conférence des Nations unies sur le financement du développement qui se tient à Séville (Espagne), le président français Emmanuel Macron a eu un échange bilatéral avec son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration publiée ce lundi, Emmanuel Macron a affirmé que le partenariat entre la France et le Sénégal est en pleine refonte, et qu’il doit permettre aux deux pays « d’avancer ensemble au service des intérêts de nos peuples et de notre souveraineté ».

Le chef de l’État français a cité plusieurs axes de coopération en cours de réévaluation : économie, sécurité et défense, culture, mémoire, tout en soulignant les efforts conjoints pour répondre aux « grands enjeux globaux ». Il a également salué l’engagement du Sénégal en faveur de la stabilité régionale, dans un contexte géopolitique ouest-africain marqué par de nombreuses recompositions.