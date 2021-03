Serigne Habib Sy apporte son soutien à Sonko et s’adresse à Macky Sall : « Président dellosil sa khél »

Serigne Habib Sy ibn Abdoul Aziz Sy Dabakh s’est exprimé dans la soirée en direct sur Walf TV : « Si seulement on savait qu’il allait mener le pays dans cette situation, on n’aurait jamais dû voter pour lui. Président revient à la raison ».

Serigne Habib Sy a pris ses responsabilités et s’est exprimé en tant que sénégalais et non en tant que guide religieux comme il l’a rappelé.« Je suis convaincu que sur l’affaire Sonko, il s’agit d’un complot. Reviens à la raison président et revois ton entourage », tel est le message qu’a voulu passer Serigne Habib Sy au président Macky Sall.

« Mon grand frère Moustapha Niasse, toi qui a traversé tous les pouvoirs de Senghor à Macky, je t’appelle aussi à raisonner le président de la république. Au Sénégal, nous avons une justice à deux vitesses », rappelle Serigne Habib Sy, avant d’appeler la police et la justice sénégalaise à rester juste envers les citoyens

« Je regrette mon choix d’avoir été contre Abdoulaye Wade », termine Serigne Habib Sy.