Sénégal vs Pérou (2-0) : Les tops et les flops

Pour sa première sortie après la victoire à la CAN 2025, le Sénégal a tenu son rang face au Pérou. Dans un Stade de France comble, les Lions de la Teranga ont bien fêté leur sacre en remportant une belle victoire 2-0, après des buts de Nicolas Jackson et Ismaila Sarr. Voici les tops et les flops.

Les tops

Ibrahim Mbaye

Malgré son temps de jeu famélique au PSG, Ibrahim Mbaye garde toujours son vista. Face au Pérou, il a été le détonateur des attaques sénégalaises. Son accélération dévastatrice et sa passe dans le bon tempo offre à Nicolas Jackson l’ouverture du score. Avant de sortir après l’heure du jeu, il a malheureusement vu son face-à-face remporté par le portier péruvien, Pedro Gallesse. Le meilleur sénégalais sur la pelouse.

Idrissa Gana Guèye

Joueur de l’ombre ? Non, Idrissa Gana Guèye est plus. Le milieu des Lions a éclairé le jeu de son équipe. Dans la simplicité, il a organisé et décalé. Dans l’efficacité, il a ratissé et récupéré. L’âge ne semble nullement avoir d’effets sur son activité.

Les flops

Assane Diao

Son retour était attendu, et il n’a eu que quelques minutes, mais Diao ne s’est pas montré à son aise. D’abord à droite, puis à gauche, l’attaquant de Côme a manqué de percussions et a raté plusieurs de ses gestes. On espère retrouver sa meilleure forme face à la Gambie.

Boulaye Dia

A l’image de Diao, son entrée n’a également pas pesé sur la rencontre. À la pointe, Boulaye Dia a subi le baisse de régime du Sénégal lors de la dernière demi-heure.