Sénégal: Des religieux disent non à Macky

Un vendredi de fermeture et d’ouverture de mosquées : Tivaouane, mosquée omarienne, Zawiya, Mermoz, Grande mosquée de Dakar, de Saint louis, Fatick, Rufisque, Saint louis, Ngor , entre autres, plusieurs mosquées resteront fermées ce vendredi. Les responsables de Mazalikul Jinaan ont, quant à eux, décidé d’ouvrir leur mosquée en accord avec les instructions du khalife de Touba.

Le Président Macky Sall avait laissé aux chefs religieux et fidèles avec leur libre-arbitre après avoir ordonné la réouverture des lieux de culte. Quelques heures après l’assouplissement des mesures restrictives, plusieurs foyers religieux musulmans et le Clergé catholique ont décidé de maintenir la fermeture des mosquées et églises en décidant de protéger la santé des fidèles dans ce contexte de propagation du coronavirus

Dans tous les cas, c’est un vendredi test pour voir si les mosquées qui ont ouvert leurs portes pourront appliquer les mesures barrières pour juguler la propagation du covid-19 dans ces lieux de culte