Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, procédera au lancement officiel du « New Deal Technologique » le lundi 24 février 2025 au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), indique la présidence sur sa page Facebook.

Selon la présidence, Le « New Deal Technologique » vise à transformer le service public sénégalais en le rendant plus moderne, agile et tourné vers l’avenir. Cette stratégie ambitieuse de transformation numérique est structurée autour de quatre piliers et projette ses objectifs jusqu’en 2034.

L’événement du 24 février 2025 rassemblera plusieurs acteurs du secteur technologique et de l’administration.