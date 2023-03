Sénégal-Mozambique : Pape Guèye déclaré forfait

Le milieu de terrain du Séville FC, Pape Guèye, ne jouera pas, demain, face au Mozambique, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Can-2023. L’international sénégalais souffre d’une blessure et est déclaré forfait, selon son coach Aliou Cissé qui était en conférence de presse ce jeudi.

‘’Nous avons fait trois séances. On est ensemble depuis lundi et nous allons faire notre la quatrième séance d’entraînement aujourd’hui. L’ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Guèye a repris l’entraînement hier, mais il souffre d’une contusion, selon les médecins. Du coup, il sera indisponible demain’’, a fait savoir Aliou Cissé.