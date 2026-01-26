Sénégal–Maroc : Ousmane Sonko est arrivé à Rabat pour renforcer la coopération

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé ce lundi matin, un peu après 8 heures, à l’aéroport de Rabat-Salé, pour une visite de trois jours au cours de laquelle il coprésidera la Haute Commission mixte de partenariat entre le Sénégal et le Maroc avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, venu l’accueillir.

Cette visite, prévue du 26 au 28 janvier, débute par une journée au pas de course. La matinée du lundi est marquée par une visite symbolique au mausolée de Mohammed V, suivie d’une entrevue officielle avec Aziz Akhannouch. Ce tête-à-tête entre les deux Premiers ministres sera suivi de l’ouverture officielle des travaux de la Haute Commission mixte.

S’ensuivront les travaux sectoriels de la Commission, avec des échanges entre les ministres marocains et leurs homologues sénégalais présents à Rabat : Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ; Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération ; Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ; et Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Les travaux devraient aboutir à l’adoption d’une déclaration conjointe entre le Sénégal et le Maroc. Les allocutions de clôture des deux chefs de gouvernement sénégalais et marocain précéderont la signature des accords, scellant ainsi cette session de la Haute Commission mixte de partenariat entre les deux pays.

Du côté sénégalais, outre les cinq ministres présents à Rabat, la délégation comprend également six directeurs généraux, parmi lesquels Wally Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Gagné Demba, directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), Alioune Gueye de Petrosen Holding, Birome Hola Ba, directeur général du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCSPP), ainsi que Bakary Séga Bathily, directeur général de l’APIX.