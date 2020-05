Sénégal: Les 150 rapatriés de France ont échappé à la mesure de confinement

Les 150 sénégalais rapatriés hier de la France inaugurent l’ère de l’auto-confinement chez soi.

Le ministère de la santé a changé de stratégie, face à la saturation des lieux d’hospitalisation et de mise en quarantaine. C’est ainsi, que les 150 sénégalais qui ont débarqué hier à l’aéroport de Diass ont été priés d’aller « se confiner chez eux » sous la surveillance des districts sanitaires qui couvrent leurs lieux de résidence. En effet, malgré l’assouplissement des mesures par le Chef de l’Etat, l’épidémie a pris l’ascenseur depuis quelques jours. Ainsi, entre le 2 mai et le 14 mai (soit juste 12 jours) les cas positifs sont passés de 1115 à 2189 cas. Et le nombre de décès de 9 à 23.