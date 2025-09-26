Sénégal–Kosovo : une alliance pionnière qui s’affirme sur la scène mondiale

En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, une rencontre hautement symbolique s’est tenue ce jeudi entre le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et la Présidente de la République du Kosovo, Son Excellence Madame Vjosa Osmani-Sadriu. Un entretien qui marque une nouvelle étape dans le raffermissement des liens diplomatiques entre les deux pays.

Cette rencontre bilatérale, tenue dans un contexte multilatéral chargé, vise à consolider les relations historiques entre Dakar et Pristina. Le Kosovo, qui avait proclamé son indépendance en 2008, avait reçu un soutien immédiat du Sénégal devenant ainsi le premier pays africain à reconnaître officiellement cette indépendance. Un geste fort, que la Présidente Osmani-Sadriu n’a pas manqué de souligner avec émotion et gratitude.

« Le Sénégal a été un allié précieux dès le début », a-t-elle déclaré, saluant l’appui constant de Dakar sur la scène internationale. Elle a tenu à exprimer, au nom du peuple kosovar, une reconnaissance sincère pour cette solidarité indéfectible.

Le Preside a reçu Mme Vjosa Osmani-Sadriu, Présidente du Kosovo. Elle a exprimé sa reconnaissance au Sénégal, premier pays africain à reconnaître le Kosovo en 2008. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération et d’impliquer le secteur privé.

De leur côté, les deux chefs d’État ont affiché une volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale. Ils ont évoqué la nécessité de dynamiser les relations diplomatiques et économiques, notamment à travers une intensification des échanges entre les secteurs privés des deux pays.

Le développement de partenariats dans les domaines de l’éducation, de la technologie, ou encore de l’agriculture, a également été évoqué comme des pistes concrètes à explorer.

Ce rapprochement témoigne d’une ambition partagée : construire un partenariat stratégique, tourné vers l’avenir, et fondé sur des valeurs de coopération, de respect mutuel et d’ouverture.