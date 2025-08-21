Sénégal–Japon : un nouveau partenariat pour renforcer la formation professionnelle

Le Gouvernement du Sénégal et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé, ce jeudi, un mémorandum de coopération destiné à promouvoir le développement des ressources humaines dans le pays.

Cet accord prévoit la construction d’une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal–Japon à Diamniadio. L’initiative vise à élargir l’offre de formation technique et à mieux préparer les jeunes aux besoins du marché du travail.

Plusieurs entreprises japonaises de renommée internationale, parmi lesquelles Toyota Tsusho, Daikin, Yamaha, Toda et NEC, se sont engagées à accompagner le projet. Leur contribution portera notamment sur la formation, le transfert de compétences et l’appui technique.

Pour les autorités sénégalaises, ce partenariat constitue une étape importante vers le renforcement de l’employabilité des jeunes et la compétitivité de l’économie nationale.