Sénégal face à la recrudescence de la violence et des nouvelles drogues: Une crise multidimensionnelle qui interpelle l’État et la société(Par Magued Wade)

Le Sénégal, longtemps cité comme exemple de stabilité en Afrique de l’Ouest, est aujourd’hui confronté à une menace silencieuse mais destructrice : la montée de la violence urbaine alimentée par la diffusion massive de nouvelles drogues, bon marché et accessibles aux plus jeunes. Ce phénomène, à la croisée de la santé publique, de la sécurité et de la cohésion sociale, appelle une mobilisation générale, de l’État jusqu’aux familles, car il engage l’avenir de toute une génération.

Causes profondes

Socio-économiques :Chômage massif des jeunes, manque d’opportunités professionnelles, urbanisation rapide et pauvreté persistante. Ces réalités créent un terrain fertile à l’oisiveté, à la frustration et au repli vers des solutions illusoires comme la drogue.

Psychologiques et culturelles : Les nouvelles drogues, souvent liées à des modes de vie urbains importés (rap, street life, culture de la fête), séduisent par l’illusion de puissance, d’oubli ou de bravoure. Elles répondent à un besoin d’appartenance, mais déstructurent l’individu.

Criminelles et géopolitiques :Le Sénégal, en raison de sa position stratégique, est devenu un couloir pour les trafics transnationaux. Les drogues de synthèse, faciles à produire et peu chères, s’infiltrent dans les quartiers populaires, échappant souvent aux contrôles officiels.

Effets immédiats observés

Sur la santé publique : explosion des dépendances, cas psychiatriques en hausse, overdoses mortelles.

Sur la sécurité : agressions, viols, vols armés et règlements de comptes de plus en plus violents.

Sur la cohésion sociale : peur généralisée dans les quartiers, effritement de la confiance communautaire, banalisation de la violence.

Conséquences à long terme

Économiques : baisse de la productivité nationale, lourdes charges médicales et sécuritaires.

Politiques : perte de crédibilité de l’État si la réponse reste timide, risque d’instrumentalisation politique de jeunes désœuvrés.

Sociétales : destruction des repères moraux et religieux, effondrement progressif de l’idéal de “pays de la Téranga”.

Enjeux stratégiques

crise ne peut être réduite à un problème policier. Elle est une question de survie nationale. Le Sénégal joue aujourd’hui son avenir : soit il choisit de protéger sa jeunesse et de renforcer ses valeurs, soit il accepte de voir se consolider une culture de la violence et de la dépendance qui minerait ses fondements.

Pistes de solutions

Prévention et sensibilisation citoyenne :Campagnes massives dans les médias, écoles et quartiers. Mobilisation des artistes, sportifs et influenceurs comme ambassadeurs d’une jeunesse saine.

Insertion socio-économique :Programmes de formation et d’emploi pour les jeunes.

Promotion de l’entrepreneuriat social et des alternatives culturelles (sport, art, volontariat).

Renforcement sécuritaire et judiciaire :Lutte implacable contre les trafics transnationaux. Démantèlement des réseaux locaux de distribution, avec tolérance zéro pour les complices.

Santé et accompagnement psychologique : Création de centres de désintoxication adaptés. Développement de programmes d’accompagnement familial et communautaire.

Approche communautaire et religieuse :Implication des leaders religieux et coutumiers pour restaurer des repères éthiques. Valorisation des solidarités de proximité comme rempart contre l’exclusion et la dérive.

Retenons :

La drogue et la violence ne sont pas qu’une menace pour l’ordre public : elles constituent un péril existentiel pour le Sénégal. Le combat ne peut être gagné ni par l’État seul, ni par la société civile isolément. C’est un pacte national qu’il faut sceller : familles, écoles, médias, leaders religieux, autorités publiques et communautés locales doivent agir ensemble.

La question est simple mais cruciale : allons-nous protéger notre jeunesse, ou l’abandonner aux griffes d’une culture mortifère ?

Mr Wade Magued Doyen