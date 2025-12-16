Senegal- Colombie : El Malick Ndiaye salue le renforcement du partenariat lors de la visite de la vice-Presidente Márquez Mina

Le président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye a pris part à un dîner officiel offert par l’Ambassade de la République de Colombie au Sénégal, en l’honneur de Madame Francia Elena Márquez Mina, Vice-Présidente de la République de Colombie, en visite officielle au Senegal

“Cette rencontre chaleureuse et fraternelle s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre le Sénégal et la Colombie. Avec Madame la Vice-Présidente, nous avons longuement échangé sur les perspectives de la coopération Sud-Sud, ainsi que sur la vision patriotique et progressiste que nous partageons, fondée sur la justice sociale, la souveraineté et le développement inclusif”, ajoute El Malick Ndiaye président de l’assemblée nationale

La visite de Madame la Vice-Présidente témoigne de l’excellente qualité des liens d’amitié et de partenariat qui unissent nos deux pays. À ce titre, elle a été reçue par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, ainsi que par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, illustrant la volonté commune de hisser la coopération sénégalo-colombienne à un niveau supérieur.