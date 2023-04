Sénégal : 12 élections organisées pendant l’année scolaire

Les élections ont très souvent un impact négatif sur le déroulement de l’année scolaire du fait de la tension politique et des manifestations. Et pourtant, entre 2000 et 2022, sur les 14 élections organisées, 12 l’ont été durant l’année scolaire. La révélation a été faite, ce mardi, lors d’un atelier sur “politique et syndicat, élections politiques et éducation” organisé par la Cosydep.

L’élection présidentielle constitue le plus grand risque pour l’école du fait des enjeux, comme en témoignent les manifestations du 14, 15 et 16 mars 2023, lors du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Or, la présidentielle est systématiquement organisée en pleine année scolaire, c’est-à-dire au mois de février, et éventuellement mars en cas de second tour. De ce fait, même quand il n’y a pas de tensions, les élèves et surtout les enseignants, investis ou non sur les listes, s’absentent durant les campagnes électorales.

Ainsi, le quantum horaire est affecté par la tension ambiante. D’ailleurs, en plus des manifestations, non seulement les syndicats avaient décrété des mots d’ordre, mais le gouvernement aussi a anticipé les fêtes de pâques. Autant d’actes qui prouvent l’impact négatif de la politique sur l’école.

Ainsi, consciente du fait que le feu couve aujourd’hui, notamment au retour des fêtes prévues demain 12 avril, la Cosydep invite les acteurs à trouver des solutions de pacification de l’espace politique et scolaire. Sachant que les examens sont prévus dans 3 mois.