« Selon le New York Times, Donald Trump aurait directement appelé Gianni Infantino au sujet de Balogun. »

Selon le New York Times, le président américain Donald Trump serait intervenu auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin d’obtenir un réexamen de la suspension infligée à Folarin Balogun. L’attaquant des États-Unis a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique, malgré son expulsion lors du match face à la Bosnie-Herzégovine.

« Le président Trump a appelé Gianni Infantino mercredi », jour de la victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine (2-0), « et lui a demandé de réexaminer la suspension de Folarin Balogun », affirme le quotidien new-yorkais, citant trois sources proches du dossier.

Quatre jours plus tard, à la veille du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, le Comité disciplinaire de la FIFA a annoncé « suspendre la mise en œuvre de la suspension automatique » que devait purger Balogun après son carton rouge, en se fondant sur l’article 27 de son Code disciplinaire.

Dans la foulée, l’Union royale belge des associations de football (URBSFA) s’est dite « stupéfaite » par cette décision et a indiqué qu’elle « étudiait toutes les options à sa disposition » afin de « préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play ».

De son côté, Donald Trump a remercié la FIFA « d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir réparé une grande injustice » sur son réseau social, Truth Social. Le compte officiel de la Maison-Blanche sur X a ensuite relayé cette publication. Par ailleurs, Gianni Infantino avait remis à Donald Trump, en décembre dernier, le Prix de la paix de la FIFA.