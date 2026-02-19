Sécurité privée : Le ministre de l’Intérieur verrouille le secteur pour les nationaux

Face aux députés, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a apporté d’importantes précisions sur le projet de loi encadrant les activités de sécurité privée, la réglementation du séjour des étrangers, ainsi que sur plusieurs questions liées à la discipline au sein des forces de défense et de sécurité (FDS).

Le nouveau texte vise à renforcer le contrôle d’un secteur considéré comme une extension d’une prérogative régalienne de l’État. Le ministre a insisté sur l’exigence d’une certification professionnelle, délivrée uniquement à l’issue d’une formation obligatoire dans un centre agréé. Désormais, l’agrément des entreprises sera conditionné au respect strict de ces exigences, avec des sanctions prévues en cas de manquement au Code du travail.

Concernant la souveraineté du secteur, le ministre s’est voulu catégorique : conformément à l’article 4 du projet, les activités de sécurité privée sont réservées aux personnes physiques de nationalité sénégalaise et aux personnes morales de droit sénégalais. « La sécurité privée touche à une mission sensible. En principe, elle doit être exercée par des Sénégalais et pour des Sénégalais », a-t-il affirmé.

Usage des armes : un encadrement rigoureux

Le texte prévoit un encadrement extrêmement strict du port d’armes par les agents privés. L’autorisation restera exceptionnelle et impérativement soumise à une formation spécialisée préalable. Le ministre a rappelé que, même pour les forces publiques, l’usage des armes est régi par le principe de proportionnalité et ne saurait, par conséquent, être banalisé dans le secteur privé.

Séjour des étrangers : un cadre légal en vigueur depuis 1971

Interpellé sur la gestion des flux migratoires, le ministre a rappelé que le Sénégal s’appuie sur la loi n°71-10 du 25 janvier 1971. Si, dans l’espace CEDEAO, le droit d’établissement permet un séjour de trois mois sans formalité, l’obtention d’une carte d’identité d’étranger devient obligatoire au-delà de cette période. Il a également précisé que les frais liés à ces titres constituent une ressource pour les recettes de l’État.

Discipline et réintégrations : les cas des policières et des ASP

Le ministre est également revenu sur le renvoi controversé de sept élèves policières. Il a expliqué que cette décision découlait du règlement intérieur de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), où l’état de grossesse est considéré comme une « inaptitude temporaire » incompatible avec la rigueur physique de la formation. Toutefois, il a ouvert la porte à un apaisement en indiquant qu’une « réévaluation de la situation pourrait être envisagée » suite à de nouveaux éléments.

Enfin, une note positive a été apportée concernant les Agents de sécurité de proximité (ASP) radiés entre 2021 et 2024 : le ministre a annoncé que ces derniers ont tous été formés et réintégrés au cours de l’année 2025.